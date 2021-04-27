Россиянина отдали под суд за сексуальное насилие над 25 девочками

В Костромской области завершено расследование уголовного дела против 28-летнего местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении 25 девочек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Мужчине вменяются статьи 135 («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста»), 132 («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год обвиняемый в соцсети вел интимную переписку с 25 несовершеннолетними девочками из 21 региона страны. Мужчина отправлял им порнографические материалы, после уговоров получал от них обнаженные фотографии, а затем вымогал деньги, угрожая обнародовать их. Обвиняемый использовал разные аккаунты с вымышленными именами.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый вменяем.