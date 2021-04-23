Генпрокурор России заявил о пугающем росте преступлений педофилов

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил о пугающем росте числа преступлений, совершенных педофилами, в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, увеличение уровня сексуального насилия, жертвами которого становятся дети, можно объяснить повышенным вниманием общества и правоохранительных органов. Однако он считает, что здесь имеются просчеты в системе профилактики.

Генпрокурор отметил, что общая преступность против детей в России ежегодно снижается.

Он также констатировал, что в 2020 году нераскрытыми остались около миллиона преступлений. Общий уровень раскрываемости преступлений снизился. Потерпевшими от различных преступлений стали свыше одного миллиона граждан. Больше всего в Северной Осетии, Ленинградской и Псковской областях.

В прошлом году от преступлений погибло 22783 человека, что на пять процентов меньше по сравнению с 2019 годом.