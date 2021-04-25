Стали известны подробности смерти найденной в канаве 14-летней девочки

Найденная мертвой в озере с веревкой вокруг талии 14-летняя девочка перед трагедией пообещала подруге найти потерянный рюкзак, который подруга уронила в канаву в начале апреля. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Главное управление Следственного комитета России по Московской области.

В настоящий момент следователи затрудняются назвать точную причину гибели ребенка. Они опрашивают ее знакомых и очевидцев, которые обнаружили тело. Также были изъяты видеоматериалы с камер наблюдения в местах, где в последний раз видели девочку. Точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза.

Тело 14-летней девочки обнаружили в сточной канаве подмосковного города Бронницы 25 апреля неподалеку от одного из городских озер. Труп был привязан веревкой за талию к водосточной решетке там, где вода озера уходит в подземную трубу.

Заявление о пропаже ребенка написали родители, когда не обнаружили ее дома в 6:00 утра. Известно, что девочка не состояла на учете у правоохранителей.