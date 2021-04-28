Медведев вспомнил о конфликте с Кудриным десятилетней давности

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что у него никогда не было враждебных отношений с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Об этом он заявил, отвечая на вопросы подписчиков в эфире VKLive на площадке «ВКонтакте».

Один из пользователей спросил, удалось ли политику урегулировать конфликт, произошедший в 2011 году, когда Медведев занимал пост президента страны, а Кудрин был главой Минфина. «У меня с Алексеем Кудриным никогда не было враждебных отношений. В определенный период Алексей Леонидович сказал, что он считает какие-то действия и решения, принимавшиеся мной как президентом страны, неверными. И тогда я сказал, что нам придется в этой ситуации разойтись», — вспомнил Медведев.

Зампред Совбеза при этом уточнил, что после случившегося они с Кудриным продолжали общаться в дружеском ключе. «Я высоко оцениваю его профессиональные качества», — добавил Медведев.

В сентябре 2011 года Кудрин заявил, что откажется работать в правительстве, если пост премьера в 2012 году займет Дмитрий Медведев. На следующий день Медведев предложил Кудрину подать в отставку, если он не согласен с главой государства. «Вам нужно будет определиться очень быстро и сегодня дать мне ответ: или же вы исходите из того, что разногласия, которые вы называете, не существуют, и тогда вам придется по этому поводу дать комментарий. Если же эти разногласия существуют, я другого выхода не вижу, хотя мне, конечно, неприятно», — сказал бывший президент России.

В декабре того же года Кудрин рассказал, что Медведев и нынешний глава государства Владимир Путин предлагали ему должность председателя Центробанка. При этом он не уточнил, когда именно должен был возглавить ЦБ, если бы принял предложение.