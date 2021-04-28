Путин побывал на станции скорой помощи в Пушкине

Президент России Владимир Путин побывал на станции скорой помощи в городе Пушкине в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 апреля, сообщает ТАСС.

Главе государства доложили, что станция обслуживает около 250 тысяч жителей, на ней задействовано 19 карет скорой помощи и работает 240 человек, из которых 45 врачей и 160 фельдшеров.

Заведующий оперативным отделом станции, врач Виктор Руцкий указал Путину на дефицит кадров. Медик сообщил, что, по действующим нормам, прежде чем работать на скорой, будущий врач должен закончить ординатуру, обучение в которой занимает два года. При этом в поликлинике он имеет право работать сразу после вуза. Руцкий обратился к президенту с просьбой ввести такой же порядок и при работе в скорой помощи.

«Аккредитация с помощью медицинского сообщества и наставничество — эти два элемента надо соединить между собой. Я с Минздравом проговорю обязательно», — ответил Путин.

Ранее 28 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о строительстве здания для единой оперативной диспетчерской региона — Центра медицины катастроф.