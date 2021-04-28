Путин сравнил российскую и иностранную медицину

Президент России Владимир Путин сравнил российскую медицину с иностранной и перечислил главные ее преимущества. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Видео его визита на станцию скорой помощи в городе Пушкин под Санкт-Петербургом публикуют журналисты кремлевского пула в своем Telegram-канале.

«У нас, во-первых, хороший уровень подготовки, начиная от младшего, среднего и врачебного. Во-вторых, у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет. У нас эта система оказалась устойчивее, лучше подготовлена, более мобильна и более гибкая к той ситуации, которая сложилась», — сказал президент.

На станцию скорой помощи Путин приехал без защитного костюма — две недели назад он сделал вторую прививку от коронавируса, и у него есть антитела, подчеркивает РИА Новости.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин «посмотрит, как там устроена работа, как они обеспечены необходимым транспортом и так далее», передает ТАСС.

24 марта 2020 года Путин приехал в больницу №40 в московском поселке Коммунарка. Тогда президент посетил инфекционное отделение, для чего надел защитный костюм и респиратор. По итогам визита он отметил хорошую и слаженную работу медперсонала.