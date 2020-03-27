Раскрыты особенности защиты Путина от коронавируса в Коммунарке

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о костюме, в который был облачен президент России Владимир Путин во время визита в медучреждение. Об этом он поделился с Нютой Федермессер, директором Центра паллиативной помощи депздрава Москвы, на ее YouTube-канале.
По его словам, глава государства носил такую же защитную одежду, как и все врачи в больнице. «Только у него желтого цвета костюм оказался его размера, а мы в белых», — пояснил он, уточнив, что лицо Путина закрывала маска с более высокой степенью защиты от вирусов, поскольку он входит в группу риска.
24 марта Путин посетил ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют заразившихся коронавирусом или с подозрением на него. Он отметил хорошую и слаженную работу медицинского персонала, пообщался с главврачом, а также побывал в инфекционном отделении, для чего ему пришлось облачиться в защитный костюм и респиратор. Российский лидер лично принял решение о поездке в больницу и нанес визит без какой-либо подготовки
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных — 546 — находятся в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения