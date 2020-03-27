Раскрыты особенности защиты Путина от коронавируса в Коммунарке

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о костюме, в который был облачен президент России Владимир Путин во время визита в медучреждение. Об этом он поделился с Нютой Федермессер, директором Центра паллиативной помощи депздрава Москвы, на ее YouTube-канале.

По его словам, глава государства носил такую же защитную одежду, как и все врачи в больнице. «Только у него желтого цвета костюм оказался его размера, а мы в белых», — пояснил он, уточнив, что лицо Путина закрывала маска с более высокой степенью защиты от вирусов, поскольку он входит в группу риска.

24 марта Путин посетил ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют заразившихся коронавирусом или с подозрением на него. Он отметил хорошую и слаженную работу медицинского персонала, пообщался с главврачом, а также побывал в инфекционном отделении, для чего ему пришлось облачиться в защитный костюм и респиратор. Российский лидер лично принял решение о поездке в больницу и нанес визит без какой-либо подготовки

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных — 546 — находятся в Москве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!