Microsoft высмеяла Apple

Microsoft выпустила рекламу, в которой сравнивает свой ноутбук с компьютером Apple. Видео доступно на YouTube-канале компании.

В посвященной гибридному ноутбуку Surface Laptop 4 рекламе появляется пара блогеров. По сюжету ролика, брат и сестра обозревают новый девайс, сравнивая его с MacBook Air от Apple. В первую очередь авторы обращают внимание на то, что портативный компьютер имеет сенсорный экран — в отличие от ноутбука Apple. Затем блогеры уточняют, что Surface Laptop 4 получил два порта, позволяющих подключить к компьютеру аксессуары — USB-C и USB-A.

В ролике говорится, что MacBook Air не имеет достаточного количества портов, поэтому его владельцам приходится использовать переходники. В завершение авторы видео обращают внимание на тот факт, что компьютер на Windows позволяет запускать «огромное количество программ» и игры. Девайс от Microsoft снова противопоставляют MacBook, который не позиционируется производителем как игровое устройство.

Стоимость Surface Laptop 4 в США начинается с 1000 долларов. MacBook Air на американском рынке доступен по такой же цене.

Это не первый случай, когда создатели Windows критикуют Apple в своей рекламе. В январе Microsoft выпустила ролик, в котором сравнила ноутбуки Surface Pro 7 и Apple MacBook Pro. Автор видео обращает внимание, что MacBook не имеет сенсорного экрана, не поддерживает работу со стилусом и стоит очень дорого.