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На Камчатке проверят видео с сотней мертвых оленей

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Видео, на котором запечатлены сотни трупов оленей вблизи села Усть-Хайрюзово Камчатского края, проверят на подлинность. Об этом информационному агентству «Кам 24» сообщил глава села Александр Торин.

В социальных сетях появилось видео, на котором местный житель села показывает трупы животных, лежащих на снегу. «По всей Тундре валяются дохлые олени. Они вымерли здесь, не знаю от чего. Их я уже насчитал штук 300», — говорит голос за кадром.

Глава села заявил, что не осведомлен о подобном происшествии, и усомнился в подлинности видео. «Я ничего не слышал об этом. Полагаю, что видео может быть фейковым», — заявил он. Торин отметил, что слухи в маленьком селе распространяются очень быстро.

Руководство единственного оленеводческого предприятия Усть-Хайрюзово, «Общественного фонда возрождения и развития оленеводства», заявило, что приступило к выяснению обстоятельств после просмотра видеоролика.

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