Франция объявила дату открытия для туристов при одном условии

Французские власти объявили даты выхода из карантина и открытия страны для туристов. Об этом пишет местная газета Nice-Matin со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

По плану правительства, иностранные туристы смогут въезжать в страну с 9 июня при условии наличия санитарного сертификата.

Уточняется, что Макрон также рассказал о поэтапном снятии санитарных ограничений.

14 января сообщалось, что Франция ужесточила правила въезда для туристов. Все пребывающие обязаны были пройти недельный карантин, а на территории страны с 16 января был объявлен комендантский час.