Ограбившего «Макдоналдс» британца осудили на шесть лет тюрьмы

В Великобритании 22-летнего Руди Баттена (Rudi Batten) осудили на шесть лет тюрьмы за налет на «Макдоналдс», откуда он вынес 500 фунтов стерлингов (более 52 тысяч рублей) и один бургер, сообщает Daily Mail.

Вечером 7 февраля 2021 года Баттен ограбил ресторан «Мисс Милли» в городе Йет на юго-западе страны — вынес жареную курицу и некоторую сумму денег. Налет он совершил, держа в правой руке пистолет, а в левой — нож. Позже оказалось, что это был не заряженное пневматическое оружие.

На следующее утро мужчина пошел в «Макдоналдс», взял 50 фунтов стерлингов (более пяти тысяч рублей) в кассе, а затем поднес пистолет к голове менеджера и заставил его открыть сейф. Оттуда он забрал банку с 250 фунтами стерлингов (26 тысяч рублей), два пакета со 100 фунтами (более 10 тысяч рублей) в каждом и мешок с монетами. А также потребовал дать ему наггетсы, но так как в это время, 7 часов утра, их в ресторане еще не приготовили, грабителю пришлось забрать бургер «Макмаффин» из меню завтрака. Днем налетчик сам сдался полиции.

Судья, выносивший приговор Баттену, отметил, что ограбление «Макдоналдса» — это последнее, чего можно было ожидать от ресторана быстрого питания в этой тихой части Великобритании. Мужчина был приговорен к шести годам тюремного заключения. Сообщается, что на такое преступление его толкнули долги, появившиеся из-за увлечения выпивкой и наркотиками.

Ранее в Чикаго на подъезде к окну выдачи заказов «Макдоналдса» мужчина расстрелял машину — погибла семилетняя девочка, ее отец, находившийся за рулем, выжил.