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Японский мэр построил сауну в своем кабинете

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Фото: Hiroki Tomita

Мэр японского города Икеда (префектура Осака) Хироки Томита ушел в отставку из-за того, что построил сауну в своем кабинете. Об этом пишет Japan Times.

44-летний градоначальник велел оборудовать парную прямо в административном здании еще в прошлом году. Кроме того, он перенес туда спортивный зал со всем оборудованием. В ответ на критику Томита заявлял, что это необходимо «для поддержания здоровья».

Однако 26 апреля мэр устроил пресс-конференцию, где заявил, что готов «понести ответственность» за свой проступок и покинуть должность. Но он сделает это только после того, как город завершит программу по вакцинации пожилых людей от COVID-19.

Спустя сутки городской совет пригрозил принять вотум недоверия, если градоначальник не уйдет с поста в течение месяца. «Если вотум примут, придется устраивать новые выборы и подвергать местных жителей опасности», — ответил Томита.

Он занимает свою должность с апреля 2019 года.

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