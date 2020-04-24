В Японии призвали мужчин покупать продукты вместо женщин во время пандемии

Мэр японского города Осака Итиро Мацуи призвал мужчин покупать продукты вместо женщин во время пандемии, потому что у них это получится сделать быстрее, передает CNN.

Он пояснил, что женщины тратят больше времени при походе за покупками, потому что все рассматривают и ищут лучший вариант. Мужчины же, по его словам, быстро хватают то, что им говорят купить, и не задерживаются в супермаркете. Мэр подчеркнул, что это как раз то, что нужно в ситуации с коронавирусом, — избежать тесного контакта с другими.

Общественность негативно отнеслась к такому заявлению. Пользователи соцсетей предположили, что Мацуи, вероятно, сам никогда не делал покупки.

Согласно данным ООН на 2020 год, женщины составляют 51,2 процента населения Японии.

По состоянию на 24 апреля в Японии с начала эпидемии зафиксировали 12 368 случаев заражения коронавирусом, 328 человек умерли.

20 апреля стало известно, что Япония оказалась в списке стран, наиболее безопасных во время пандемии коронавируса.

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