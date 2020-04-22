Власти Японии раздали жителям маски с плесенью и насекомыми

Жители Японии пожаловались на то, что многоразовые маски, розданные правительством в рамках благотворительной программы, очень часто оказываются бракованными, сообщает агентство Reuters

В них обнаружили следы грязи, плесени и даже каким-то образом застрявших в упаковке мертвых мелких насекомых. Известно о более чем 1,9 тысячи случаев брака.

Японское государство потратило 430 миллионов долларов на то, чтобы обеспечить каждое домохозяйство двумя многоразовыми медицинскими масками. Сейчас оно по запросу заменяет их тем, кто обратился с жалобой.

«Мы попросили производителей подтвердить дефекты, а затем заменить испорченную продукцию», — сообщил представитель министерства здравоохранения страны.

17 апреля ведомство сообщило, что отправило почти 30 миллионов масок в медицинские учреждения и школы, а также персонально беременным женщинам.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Японии зафиксировано более 11,5 тысячи случаев заражения. Известно о 281 смертельном случае и более 1,2 тысячи выздоровевших пациентах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!