Премьер Японии снялся в домашнем клипе в поддержку самоизоляции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ опубликовал у себя в Twitter музыкальный клип в поддержку режима самоизоляции.

На кадрах ролика политик запечатлен в домашней обстановке: он гладит собаку, пьет чай или кофе, читает книгу и смотрит телевизор. На второй половине экрана популярный японский певец Гэн Хосино исполняет, тоже сидя дома, песню Uchi de odorou («Потанцуем дома»).

«С друзьями не встретиться. Не пойти с ними выпить. Но благодаря этим нашим действиям мы спасаем множество жизней. И в эту самую минуту мы облегчаем бремя медицинских работников, которые ради нас сражаются в самых непростых условиях. Я благодарен всем и каждому за это», — приводит ТАСС перевод твита, которым Абэ сопроводил видеозапись.

С 5 апреля в стране действует введенный Синдзо Абэ режим чрезвычайного положения. Из-за пандемии перенесли Олимпиаду-2020, которая должна была пройти в Токио — а 11 апреля стало известно, что она может не состояться и в следующем году.

По данным BNO News, в Японии зафиксировано более 6,9 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Известно о 132 смертельных случаях и 714 вылечившихся. Всего в мире более 1,7 миллиона заразившихся, 109 тысяч человек погибли, более чем 412 удалось вылечиться.

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