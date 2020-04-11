В Японии допустили еще один перенос Олимпиады

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто предрек трудности в проведении соревнований в 2021 году. Об этом сообщает TMZ Sports.

Японец не уверен, что к этому времени пропадет опасность заражения коронавирусом и допускает еще один перенос. «Не думаю, что кто-то станет утверждать, будто следующим летом ситуация вновь вернется под контроль. Точного ответа по поводу проведения Игр мы дать просто не можем», — заявил Муто. «Мы решили отложить проведение Игр на год. Необходимо приложить все усилия и приготовиться к Олимпиаде», — заключил он.

24 марта стало известно, что Летние игры-2020, которые должны состояться в Токио, перенесены на год на фоне пандемии коронавируса. Идея отложить старт Олимпиады принадлежит правительству Японии.

26 марта появилась информация о том, сколько организаторам будет стоить перенос соревнований. Потери оценили в 2,7 миллиарда долларов.

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