На Украине назвали несколько вариантов места встречи Путина и Зеленского

Офис президента Украины рассматривает несколько возможных площадок для проведения двусторонней встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил агентству «Интерфакс — Украина» осведомленный источник.

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«Разные страны предлагают свои площадки, потому что мир заинтересован в разрешении конфликта в Донбассе. Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение», — перечислил варианты места встречи собеседник агентства.

Глава украинской парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что идеальной площадкой для встречи может выступить Швейцария, так как она сохраняла нейтралитет во время обеих мировых войн.

28 апреля Зеленский сказал, что хочет встретиться с Путиным в Ватикане. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не осведомлен о готовности российского лидера встречаться с украинским коллегой где-то, кроме Москвы.