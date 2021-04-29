США обеспокоились российской микроэлектроникой

Подрядчики обязаны уведомлять Пентагон об использовании в своих системах микроэлектронных компонентов, производимых в Китае, России, Иране и Северной Корее, сообщает Defense News, ссылаясь на законопроект, представленный сенатором-республиканцем из Миссури Джошуа Хоули.

Издание отмечает, что подобное решение будет благоприятствовать развитию американской микроэлектронной промышленности. Defense News напоминает, что в 2000 году в США было 1500 компаний, производящих печатные платы, однако в настоящее время их число менее 200.

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Издание, в частности, пишет о том, что в США обеспокоились безопасностью электронных компонентов, поставляемых из Китая, и надежностью соответствующих логистических цепочек. «Китайские печатные платы представляют серьезную угрозу целостности систем обороны Америки», — уверен Хоули.

В январе 2019 года действующий гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что российские спутники дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №2 и №3 не работают из-за отказа электроники. «Во-первых, причина техническая, она в целом установлена, но до конца юридически эти вещи еще не оформлены, поэтому пока это не выносится в медийное поле. Причины по отказам — они, если говорить, так сказать, общим языком, в отказе электронной компонентной базы», — сказал глава предприятия.