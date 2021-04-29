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Стало известно о возможных проблемах с доставкой продуктов в Москву

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Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Крупные производители продуктов и торговые сети рассказали о возможных проблемах с доставкой продуктов в Москву, связанных со скорым вступлением в силу новых правил движения грузовиков в столице. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Так, из-за новых правил перевозчики стали отказываться от заказов, потому что не готовы брать на себя возможные связанные с этим риски. Например, зафиксированное камерой нарушение грозит штрафом в 5 тысяч рублей, напомнил вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев.

В «Ленте» сообщили, что в связи с нововведениями повысились тарифы на перевозки. Во избежание срыва поставок и штрафов некоторые перевозчики вынуждены дробить партии на машины меньшей грузоподъемности, которые не подпадают под эти правила. Однако это требует большего числа водителей и увеличивает расходы, отметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Некоторым перевозчикам и вовсе отказали в получении новых пропусков из-за якобы неправильно оформленных документов, добавил Юшин. Собеседник издания в крупной пищевой компании отметил, что оформление документов занимает несколько недель. Поэтому отказ при первом обращении фактически означает, что транспорт останется без пропусков к майским праздникам.

При этом представитель «Вкусвилла» заявил, что 29 апреля появилась информация о возможности оформить временный пропуск на пять дней. Это помогло бы избежать потерь до получения постоянного, отметил он.

В департаменте транспорта Москвы ситуацию не прокомментировали.

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