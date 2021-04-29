Фанатка нашла способ выглядеть как Кейт Миддлтон и не тратить крупные суммы

Фанатка герцогини Кембриджской Кэтрин нашла способ выглядеть как кумир и не тратить на гардероб крупные суммы. Об этом сообщает The Sun.

30-летняя жительница Лондона Элли Джейн (Elly Jayne) рассказала, что ей удалось повторить самые яркие образы, в которых появлялась Кейт Миддлтон в 2020 году, и при этом сэкономить 334 фунта стерлингов (33 тысячи рублей).

«Я пристально слежу за тем, что носит Кейт. Чтобы найти все эти вещи, я пользуюсь тремя источниками: Instagram, Twitter и сайтом WhatKateWore ("Что надевала Кейт"). Там можно отыскать все ее наряды, они предлагаются брендами по сниженным ценам», — объяснила британка.

Таким образом, Джейн нашла множество вещей как у Миддлтон, в частности атласную белую рубашку Ralph Lauren, розовые брюки Marks & Spencer, кроссовки Superga и блузку Ghost London. По словам героини материала, всю эту одежду она приобрела со скидками от 10 до 50 процентов.

Кроме того, женщина находит копии вещей люксовых брендов из гардероба жены принца Уильяма у масс-маркетовых производителей, таких как Asos и Zara. «Поиск вещей как у Кейт доставляет мне радость. Когда я вижу предложение, которое поможет мне сэкономит сотни фунтов, я испытываю наслаждение», — поделилась эмоциями Джейн.

Ранее в апреле журналисты назвали любимые масс-маркетовые марки герцогини Кембриджской Кэтрин. Одной из них является Zara. Так, например, на следующий день после свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году Миддлтон вышла в свет в голубом платье испанского ретейлера стоимостью 35 фунтов стерлингов (3,6 тысячи рублей). Отмечалось, что именно доступная цена нарядов Миддлтон делает ее модным инфлюэнсером.