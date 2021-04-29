Турция приготовилась ударить по сирийским войскам

Вооруженные силы Турции приготовились к нанесению ракетных ударов по северной границе Сирии, где расположены части правительственных сил Дамаска. Об этом сообщает Avia.pro.

По данным портала, власти республики планируют параллельный запуск нескольких сотен ракет. Отмечается, что на сирийскую территорию из Турции уже перебросили военные грузовики с боеприпасами и реактивными снарядами.

Материалы по теме Буря в пустынях Война в Сирии, революции и нищета: чем закончилась «арабская весна» и почему она может повториться? «Это дно, хуже быть не может» Десять лет сирийцы страдают от кровопролитной войны. За эти годы страна погрузилась в разруху и хаос

Близкое к Минобороны РФ издание «Русская весна» сообщает, что нападение на военные объекты сирийской армии в южной части зоны деэскалации Идлиб готовят боевики «Ансар ат-Таухид» и «Хурас ад-Дин» (известна также как сирийский филиал запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида»). Указывается, что это смогла выяснить воздушная разведка ВКС России. Разведчики заметили военную технику и пикапы с реактивными пусковыми установками в 40 километрах от города Идлиб.

Отмечается, что группировки боевиков находятся в противостоянии с другими протурецкими формированиями. В частности, в конце апреля террористы несколько раз атаковали блокпосты и колонны поддерживаемых Турцией боевиков, пытались захватить контроль над городом Маарет-эль-Ихуан, расположенный в 13-ти километрах от Идлиба. От вооруженных столкновений пострадали беженцы и мирные жители региона.

23 апреля Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики планируют провокации c химоружием, чтобы обвинить в этом правительственные войска. Отмечалось, что организацией занимается террористическая организация «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России). Подготовка провокаций происходит на фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) решения об ограничении прав Сирии в организации.

В марте 2020 года президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о перемирии в Сирии. Было заключено соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Поводом стало резкое обострение ситуации в регионе и крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов.