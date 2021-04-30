Россиянам назвали альтернативные способы получить визу в США

Российские туристы, планировавшие путешествие в США, смогут подать заявление на визу в соседних странах. Альтернативные способы получения въездного документа назвали в Forbes.

Россиянам посоветовали оформлять документы в тех государствах, где есть посольство США. В настоящий момент самыми доступными направлениями, куда можно поехать для получения визы являются Казахстан, Грузия, Армения и Киргизия.

«Пока самый простой способ — ближайшие к нам государства», — прокомментировал ситуацию специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин.

По словам эксперта, также можно попробовать сделать визу через Минск.

Кроме того, отмечается, что оформление американской визы занимает длительный срок. Для этого стоит или остаться в стране получения визы до конца процедуры, или выбрать государство с возможностью въезда по российскому паспорту.

По словам специалистов, важным для выбора способа получения проездного документа является факт возможности продления визы только в той же стране, где она была получена.

30 апреля сообщалось, что с 12 мая посольство США в Москве прекращает выдавать визы и сокращает список консульских услуг. На такой шаг в посольстве пошли из-за решения российских властей запретить диппредставительству нанимать на работу сотрудников не из Штатов.