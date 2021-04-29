В России появится аналог Work & Travel

Ростуризм решил запустить аналог Work & Travel (международная студенческая программа, которая позволяет путешествовать и работать в США, — прим. «Ленты.ру») в России в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы ведомства Зарины Догузовой.

Также Догузова отметила, что со следующего года в отрасли заработают новые образовательные и волонтерские программы, в том числе проект-аналог американского Work & Travel, но в экотуризме.

В рамках аналога молодой специалист сможет совместить работу и отдых на одном из курортов страны с уникальной природой за счет работодателя.

По словам главы ведомства, также появится специальная программа обучения персонала гостиничного сервиса по примеру Всемирной туристской организации (ЮНВТО). По плану Ростуризма, проект должен охватить тысячу специалистов по базовым направлениям.

Ранее в конце марта президент России Владимир Путин оценил состояние внутреннего туризма в стране словами «посмотреть у нас есть что». Он напомнил про национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», поддержав идею включить в него меры по развитию этнокультурного туризма.