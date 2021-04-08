Названы самые дешевые страны для отдыха в апреле

Дешевле всего россияне смогут отдохнуть в апреле в Турции и Абхазии. Такие направления назвал доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Роман Гареев, сообщает агентство «Москва».

Как пояснил эксперт, средняя стоимость недельных горящих туров с перелетом в турецкие города Аланья и Кемер равняется 30-40 тысячам рублей. Отпуск в Абхазии самый доступный — около 12 тысяч рублей.

Также Гареев посоветовал обратить внимание на Узбекистан — по его словам, страна интересна с точки зрения получения новых впечатлений в отличие от привычных для россиян курортов. Путешествие обойдется примерно в 40-45 тысяч рублей.

Кроме того, доцент посоветовал соотечественникам отдыхать в апреле. «В мае — особенно в майские праздники — цены взлетают практически в два раза», — предупредил специалист.

Среди российских курортов самыми доступными названы Сочи и Ялта — цены на недельную путевку начинаются от 14 тысяч рублей. Самостоятельный отдых выйдет еще дешевле — стоимость размещения на семь дней в бюджетных отелях или апартаментах начинается от четырех тысяч рублей. «Адлер и Анапа будут еще дешевле», — добавил Гареев.

8 апреля туроператоры назвали способ сэкономить на отдыхе в майские праздники. По их словам, чтобы не потратить много денег на путешествие в этот период, нужно выбирать наименее раскрученные места.