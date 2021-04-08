Туроператоры назвали способ сэкономить на отдыхе в майские праздники

Чтобы не потратить много денег на путешествие в майские праздники на юг России, нужно выбирать наименее раскрученные места. Этот и другие способы сэкономить на отдыхе назвали в беседе с «Известиями» туроператоры.

«В Сочи максимальная загрузка приходится на Центральный район и горный кластер, в то время как в Имеретинской низменности места в отелях еще есть и цены доступные», — рассказал генеральный директор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

При этом в Крыму самые популярные районы — это Южный берег и район Большой Ялты. В свою очередь на Восточном и Западном побережье спрос ниже, а предложений для туристов так же много. Здесь специалисты советуют обратить внимание на Керчь.

По словам экспертов, в качестве бюджетной альтернативы Сочи можно выбрать Абхазию. Цены там в среднем на 20-40 процентов ниже, а россияне могут попасть туда по внутреннему паспорту, не сдавая тесты ПЦР.

Ранее эксперты российской туриндустрии назвали самые популярные отели на Черном море, работающие по системе «все включено». Например, в Сочи специалисты выделили четырехзвездочный spa-отель «Прометей клуб», недельное проживание в котором обойдется в 80 тысяч рублей на двоих без перелета. Кроме того, в подборку попали гостиницы «Бархатные сезоны», Gamma и Sigma Sirius.