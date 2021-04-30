Министерство обороны Белоруссии обвинило Польшу во втором за месяц нарушении воздушной границы. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает «Интерфакс — Запад».

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Нарушение было зафиксировано 29 апреля около двух часов ночи в районе населенного пункта Козловичи.

«Вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию нашей страны в 2:03 в районе населенного пункта Теребунь. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО», — говорится в сообщении Минобороны.

Министерство вызвало атташе по вопросам обороны при польском посольстве. Ему выразили озабоченность участившимися случаями нарушения госграницы, а также заявили о необходимости провести разбирательство по данному факту и сообщить Минску о его результатах.

Ранее Белоруссия обвинила Польшу в нарушении воздушной границы 12 апреля. Тогда атташе польского посольства также был вызван в министерство обороны.