В Белоруссии задержали активистов Союза поляков

В Белоруссии задержали двух активистов незарегистрированного Союза поляков. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает «Интерфакс — Запад».

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Главный редактор сайта Союза поляков Анджей Писальник и журналистка Инесса Тодрик-Писальник были задержаны в Гродно. У них в квартире прошел обыск, после этого задержанных перевезли в Минск.

Накануне Писальник был вызван в прокуратуру и получил предупреждение о недопущении повторного нарушения законодательства о противодействии экстремизму. Причиной стали высказывания журналиста в эфире польских радиостанций.

По данным надзорного ведомства, активист хотел «возбудить у населения национальную вражду и рознь на языковой почве, сформировать неприязнь и недоверие к представителям органов государственной власти» Белоруссии.

В конце марта в Белоруссии завели дело на главу Союза поляков Анжелику Борис. Власти заявили, что организация проводила мероприятия «по чествованию участников антисоветских бандформирований, совершавших грабежи и убийства мирного населения». Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в героизации бандитов и военных преступников.