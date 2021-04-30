Эксперт по этикету назвал правильный способ укрываться пледом на веранде кафе

Эксперт по этикету назвал правильный способ укрываться пледом в заведениях общественного питания. Материал публикует Daily Mail.

Английские пабы и рестораны возобновили свою работу 12 апреля после длительного карантина. Заведениям позволили обслуживать гостей на открытом воздухе. В связи с этим посетители стали чаще приходить в кафе с собственными пледами.

Эксперт по этикету Уильям Хэнсон (William Hanson) посоветовал гостям заранее уточнять у администрации ресторанов, есть ли в заведении пледы и можно ли приходить с собственным. «Возьмите простое или клетчатое одеяло, желательно шерстяное и не слишком большого размера. Затем сложите его в форме прямоугольника и накиньте на ноги. Не стоит в него закутываться: это не ночевка и не вечеринка», — подчеркнул Хэнсон.

Другой специалист в данной области, Пол Рассел (Paul Russell), призвал посетителей доставать плед аккуратно, не привлекая слишком много внимания. «Не стоит громко заявлять о том, что вам холодно. Просто вытащите одеяло и без спешки, не привлекая к себе внимания, накиньте его на колени», — добавил он.

В материале отмечается, что компании, занимающиеся торговлей товаров для дома, отметили рост продаж пледов и одеял. Например, местный мебельный магазин Dunelm сообщил, что спрос на их пледы стоимостью 12 фунтов стерлингов (1250 рублей) увеличился на 240 процентов по сравнению с прошлым годом.

Ранее в апреле дети богатых родителей показали роскошный образ жизни после карантина. Например, телезвезда Хлои Хан (Chloe Khan) сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир, поставив сумку французского модного дома Louis Vuitton на стол. В то же время снимком из лондонского ресторана поделился актер и сын мультимиллионеров Кофи Кейс (Kofi Case).