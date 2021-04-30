«Росатому» одобрили стройку на Чукотке на 169 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин одобрил проект «Росатома» по энергоснабжению месторождения меди на Чукотке. Как сообщает РБК, госкомпании дадут 169 миллиардов рублей.

Энергоснабжение коснется Баимского золотомедного месторождения, которое принадлежит казахстанской KAZ Minerals. Для этого будут использованы плавучие энергоблоки. «Росатом» закажет строительство пяти плавучих энергоблоков мощностью 500 мегаватт у Балтийского завода, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Альтернативным вариантом была плавучая электростанция НОВАТЭКа на сжиженном природном газе (СПГ)

KAZ Minerals купила месторождение у Романа Абрамовича, сейчас запасы меди оцениваются в 9,5 миллиона тонн, а золота — в 16,5 миллиона унций. Компания готова вложить в строительство ГОКа на базе этого месторождения 570 миллиардов рублей, но российская сторона должна обеспечить его энергоснабжение. Изначально новый комбинат хотели запустить в 2024 году, но потом сроки сдвинули на 2027-й.

Ранее в апреле стало известно, что «Росатом» исключат из числа кандидатов на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии. Поводом для этого стало выяснение обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в районе деревни Врбетицы в 2014 году, в результате которого погибли два человека.