В Госсовете Коми хотели «оттянуть по мягкому месту» спорившего с главой депутата

Заместитель председателя Госсовета Республики Коми Владимир Косов хотел «оттянуть по мягкому месту» депутата от КПРФ Олега Михайлова, спорившего с главой региона Владимиром Уйбой. Об этом он заявил Ura.ru.

Косов заявил, что планировал «по-мужски посчитаться» с Михайловым, однако Уйба отговорил его и пообещал разобраться самостоятельно. «Меня возмутило на данной сессии, когда Михайлов заявил, что медики чуть ли не шарлатаны, скрывают смертность. Это невозможно. Я был в ярости, готов по-мужски с ним посчитаться. По-отечески по мягкому месту оттянуть его. А глава сказал: "Не надо, я с ним поговорю по-мужски. У вас рука тяжелая — он потом все время будет стоять"», — объяснил замглавы Госсовета.

Сам Михайлов в комментарии изданию отметил, что не стал спорить с Косовым во время заседания и пообещал в ближайшее время выпустить расширенное заявление.

Ранее сообщалось, что Уйба предложил «пойти выйти» и пообещал «урыть *****» депутата от КПРФ после выступления на заседании республиканского Госсовета. Михайлов рассказал, что конфликт произошел после того, как он раскритиковал доклад губернатора о работе местного правительства. Депутат, в частности, назвал главу Коми трусом.

В Кремле, комментируя конфликт губернатора с депутатом, отметили, что разговор не был публичным. «Это не было публично, не надо записывать на диктофон мужской разговор», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.