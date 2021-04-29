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Глава Коми предложил депутату «пойти выйти» и пообещал «урыть *****»

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Олег Михайлов
Олег Михайлов
Кадр: Telegram-канал «Новая республика»

Глава Коми Владимир Уйба предложил «пойти выйти» и пообещал «урыть *****» депутата от КПРФ Олега Михайлова после выступления на заседании республиканского Госсовета. Об этом сам депутат рассказал в Telegram-канале «Новая республика».

Как рассказал Михайлов, конфликт произошел после того, как он раскритиковал доклад Уйбы о работе местного правительства за 2020 год. По его словам, глава республики подошел к нему во время перерыва и поинтересовался, кого тот назвал трусом, после чего предложил «пойти выйти, если ты мужик», а также пообещал «дать *****» и «урыть *****».

«Очевидно, что человек с такой лексикой, такими манерами не может быть главой Республики Коми. Однако, принимая во внимание ресурсы и статус главы, я отношусь к этим угрозам со всей серьезностью», — заявил Михайлов. Он добавил, что уже подготовил обращение в правоохранительные органы по этому поводу.

Владимир Уйба возглавляет Коми с 23 сентября 2020 года. До этого занимал пост заместителя министра здравоохранения России, в 2004–2020 годах был руководителем Федерального медико-биологического агентства России. Заслуженный врач и заслуженный деятель науки Российской Федерации.

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