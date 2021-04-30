Глава Коми объяснил слова «урыть *****» в адрес депутата

Глава Коми Владимир Уйба не видит никакого конфликта и повода для обсуждения в ситуации с депутатом от КПРФ Олегом Михайловым, которого он пригрозил «урыть *****». Слова руководителя региона приводит «Пятый канал».

По мнению Уйбы, Михайлов пытается раздуть скандал на пустом месте. Он также прокомментировал намерение депутата привлечь к разбирательству правоохранительные органы и отметил, что относится к этому спокойно. «Когда обратится, тогда будут органы и разговаривать. Я думаю, что не надо из этого делать ту ситуацию, которую Олег хочет сделать», — объяснил губернатор.

Михайлов, в свою очередь, заявил, что готов направить запись разговора с главой Коми на фонографическую экспертизу.

Как сообщалось ранее, Уйба предложил «пойти выйти» и пообещал «урыть *****» депутата от КПРФ после выступления на заседании республиканского Госсовета. Михайлов рассказал, что конфликт произошел после того, как он раскритиковал доклад губернатора о работе местного правительства.

Депутат, в частности, назвал главу Коми трусом. После заседания Уйба, по словам Михайлова, подошел к нему, предложил «пойти выйти, если ты мужик», а также пообещал «дать *****» и «урыть *****».