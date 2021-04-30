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Кремль назвал «мужским разговором» конфликт главы Коми с депутатом

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Разговор главы Коми Владимира Уйбы с депутатом от КПРФ Олегом Михайловым, в ходе которого губернатор пригрозил «урыть *****» своего оппонента, не был публичным. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Это не было публично, не надо записывать на диктофон мужской разговор», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Уйба предложил «пойти выйти» и пообещал «урыть *****» депутата от КПРФ после выступления на заседании республиканского Госсовета. Михайлов рассказал, что конфликт произошел после того, как он раскритиковал доклад губернатора о работе местного правительства. Депутат, в частности, назвал главу Коми трусом.

Губернатор позже заявил, что не видит никакого конфликта и повода для обсуждения в ситуации с депутатом от КПРФ. По мнению Уйбы, Михайлов пытается раздуть скандал на пустом месте.

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