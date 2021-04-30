Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал милицию «особо не церемониться» при защите интересов граждан, передает БЕЛТА.
30 апреля Лукашенко назначил новых начальников УВД в Минской, Брестской и Гродненской областях. Он заявил им, что они будут «прикрывать» три четверти страны в непростой обстановке.
Глава государства отметил, что ситуация в Белоруссии складывается «относительно вроде, говорят, спокойно, но успокаиваться нельзя».
«Вы люди в погонах, и обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Защитить миллионы людей (да и транзитная страна — интересы пересекаются) — вот это вопрос», — сказал Лукашенко.
Ранее КГБ Белоруссии назвал имена девяти человек, обвиняемых по делу о попытке захвата государственной власти и перевороте.
В свою очередь командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков пообещал найти и зачистить всю оставшуюся в стране «кровожадную оппозицию».