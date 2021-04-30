Политолог предложил Зеленскому подумать о встрече с Путиным в Тибете или Мекке

Политолог Дмитрий Родионов прокомментировал варианты, которые президент Украины Владимир Зеленский предложил для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

Эксперт отметил, что Зеленский то хотел встретиться в Донбассе, то в Ватикане. Поэтому Родионов предложил президенту Украины сразу рассмотреть в качестве вариантов Мекку, Тибет и остальные религиозные центры. По его мнению, последние высказывания Зеленского являются «полетом фантазии».

При этом специалист добавил, что Зеленский, на самом деле, лишь пытается создать видимость того, что он хочет переговоров. На самом же деле, главе Украины не о чем говорить с Путиным, пока не будут выполняться Минские соглашения, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в офисе президента Украины назвали несколько возможных площадок для проведения двусторонней встречи Зеленского с Владимиром Путиным. «Разные страны предлагают свои площадки, потому что мир заинтересован в разрешении конфликта в Донбассе. Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение», — перечислил варианты места встречи собеседник «Интерфакс — Украина».

28 апреля Зеленский сказал, что хочет встретиться с Путиным в Ватикане. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не осведомлен о готовности российского лидера встречаться с украинским коллегой где-то, кроме Москвы.