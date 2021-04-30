Песков прокомментировал введение сухого закона в регионах

Регионы имеют право устанавливать свои режимы на период майских праздников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так, по его словам, местные власти могут самостоятельно вводить сухой закон, сообщает «Интерфакс».

«В указе президента этого нет, но в данном случае региональное руководство реализует свои полномочия. Глава региона обладает достаточно широким кругом полномочий, и это происходит все на их усмотрение», —сказал Песков.

Ранее сообщалось, что продажу алкоголя запретили в столице Тувы — Кызыле с первого по 10 мая. Об этом 27 апреля сообщили в мэрии города. Розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, запретилии во всех торговых точках, кроме услуг общественного питания. Для них отказ от продажи останется только в качестве рекомендации.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочими все дни с 1 по 10 мая. Соответствующий указ он подписал вечером того же дня. 30 апреля станет предпраздничным, рабочий день будет короче на один час.