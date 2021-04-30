Поседевшая в 25 лет женщина перестала стыдиться внешности и прославилась в сети

Жительница американского штата Мичиган отказалась от окрашивания седых волос и прославилась в социальных сетях. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

По информации издания, 41-летняя Миранда Паркер (Miranda Parker) впервые заметила, что ее волосы седеют, в возрасте 25 лет. С этого момента женщина ежемесячно окрашивала их в салоне красоты в каштановый цвет. Героиня материала посчитала, что за 12 лет она потратила в парикмахерской около 21 тысячи долларов (1,5 миллиона рублей).

В июле 2018 года Паркер решила перестать красить волосы и начать отращивать свои натуральные седые локоны. «Я устала от ежемесячных визитов к стилисту. Общество диктует нам, что седые волосы старят, а старость — это плохо. Однако лично мне седина придала больше уверенности в себе, чем когда-либо», — призналась американка.

Женщина начала вести свой Instagram-аккаунт, в котором публикует снимки своих натуральных волос. Паркер быстро набрала популярность: на данный момент на нее подписаны 86,5 тысячи подписчиков.

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Фанаты героини материала благодарят ее в комментариях за то, что она показывает свою реальную внешность: «Миранда, спасибо тебе за твою смелость!», «Благодаря тебе я больше не боюсь поседеть! Люблю тебя!», «Ты лучшая из лучших!», «Ты моя героиня!», «Ты такая красивая! Спасибо большое за то, что показываешь себя настоящую!»

Паркер добавила, что родственники не поддерживают ее новый стиль. «Мои родные отговаривали меня от идеи отращивать седину. Они говорили: "Миранда, почему ты хочешь выглядеть как бабушка?", "Я не позволю тебе быть седой" и все в таком духе. Но я знаю, кто я и зачем я это делаю. Моя уверенность в себе выросла в несколько раз, и я помогаю женщинам со всего мира принять себя такими, какие они есть. Это определенно того стоит», — заключила она.

В феврале жительница Великобритании перестала красить волосы, сэкономила тысячи фунтов стерлингов и стала популярной в соцсетях. 51-летняя Джорджия Зарис (Georgia Zaris) из Суррея стала брюнеткой в 2000 году, когда получила работу в рекламе. После того как из-за пандемии коронавируса в стране закрылись все салоны красоты, Зарис попыталась поддерживать темный цвет волос с помощью онлайн-курсов. Однако вскоре ей надоело проводить процедуру, и она решила обрести естественную внешность.