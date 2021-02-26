Женщина перестала красить волосы и обрела популярность в соцсетях

Жительница Великобритании перестала красить волосы, сэкономила тысячи фунтов стерлингов и стала популярной в соцсетях. Об этом сообщает Daily Star.

51-летняя Джорджия Зарис (Georgia Zaris) из Суррея стала брюнеткой в 2000 году, когда получила работу в рекламе. С тех пор она ежегодно тратила около шести тысяч фунтов стерлингов (600 тысяч рублей) на профессиональные средства и услуги мастеров, тонируя свою седину.

«Мои волосы стали сухими из-за постоянных окрашиваний. Коммерческие предложения больше не поступали, поскольку их сочли старыми. Но я продолжала краситься, поскольку думала, что этого от меня требует общество. Заметив первые седые волосы, я начала борьбу», — поделилась героиня материала.

После того как из-за пандемии коронавируса в стране закрылись все салоны красоты, Зарис попыталась поддерживать темный цвет волос с помощью онлайн-курсов. Однако вскоре ей надоело проводить процедуру, и она решила обрести естественную внешность.

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Таким образом, в апреле 2020 года британка завела блог в Instagram, где публиковала фотографии своих постепенно седеющих волос. В настоящий момент на нее подписаны 21,7 тысячи человек.

«Моей 12-летней дочери это не нравилось. Она считала, что я буду выглядеть старой, неухоженной и люди станут надо мной посмеиваться. Но ее мнение изменилось, как только число моих подписчиков выросло, а на улицах я начала получать комплименты от незнакомцев», — заключила Зарис.

Ранее в феврале российский певец Филипп Киркоров показал в соцсетях фотографию с седой головой и удивил своих фанатов. На снимке видно, что он отрастил седые волосы, однако одна из передних прядей осталась темной. «Филипп, выглядите потрясно! Выходите на новый уровень», — похвалили его поклонники.