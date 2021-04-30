Россия
 
Последние новости
Путин объявил День Победы святым праздником
На Украине в честь 9 мая выплатят деньги участникам Майдана и АТО
Ученые рассказали о влиянии лишнего веса на тяжесть течения COVID-19
Составлен список роскошных покупок российских миллиардеров за время пандемии
Суд приговорил лжесвидетелей по делу о смертельном ДТП с Ефремовым
Месси назвал условия для снижения зарплаты в «Барселоне»
В Госсовете Коми хотели «оттянуть по мягкому месту» спорившего с главой депутата
ВВС США «напряглись» из-за ВКС России
Собчак оценила прекращение выдачи россиянам виз США фразой о железном занавесе
Новости партнеров
Прослушать новость

Назван формат вступительных экзаменов в российские вузы в 2021 году

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

В этом году российские вузы смогут принимать вступительные экзамены в дистанционном режиме, говорится в приказе Министерства науки и высшего образования России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что к такому формату решили прибегнуть, чтобы предотвратить угрозу распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что в дистанционном режиме также могут рассматриваться апелляции на вступительные испытания.

Приемная кампания в вузы начнется не позднее 20 июня. Конкурсные списки абитуриентов будут опубликованы уже 2 августа.

Ранее Минобрнауки разрешило российским вузам ввести дистанционное обучение в период между майскими праздниками с 4-го по 7-е число. Это следует из приказа, распространенного министерством. Сообщалось, что для неподведомственных вузов документ носит рекомендательный характер.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российским вузам разрешили ввести дистанционку между майскими праздниками
Стал известен возможный формат поступления в российские вузы в 2021 году
Стали известны подробности проведения ЕГЭ в 2021 году