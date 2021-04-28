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Российским вузам разрешили ввести дистанционку между майскими праздниками

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Минобрнауки разрешило российским вузам ввести дистанционное обучение в период между майскими праздниками с 4-е по 7-е число. Это следует из приказа, распространенного министерством, передает РИА Новости.

«Определить, что руководители образовательных организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.

Для неподведомственных вузов документ носит рекомендательный характер, уточняет ТАСС.

Ранее замглавы министерства Дмитрий Афанасьев сообщил, что для российских студентов объявят дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. По его словам, на данный момент готовится соответствующий приказ с уточнением формулировки.

27 апреля глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая. Он добавил, что российским школам и учреждениям дополнительного образования рекомендовано не работать 4-7 мая.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими и подписал соответствующий указ. Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая.

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