Рогозин показал снятые российским спутником уникальные кадры

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал уникальные кадры зарождения вихрей и погоды, снятые российским спутником «Арктика-М», запущенным в феврале. Он опубликовал снимки в своем Telegram-канале.

На одном из присланных фото показано «зарождение вихрей и погоды над северным полушарием». По словам Рогозина, на основе этой информации Росгидромет приступил к разработке моделей метеопрогнозов.

Материалы по теме Бремя первых 60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос В ожидании чуда Путин недоволен «Роскосмосом». Что ждет космические программы России?

«Продолжаются испытания космического аппарата "Арктика-М". Изображения динамических процессов в атмосфере в глобальном масштабе над арктическим районом, открывают новые возможности при решении метеорологических задач. До запуска КА "Арктика-М" динамические процессы в этой области земного шара и с такой периодичностью никто не получал — мы первые», — написал он.

Ранее Рогозин опроверг сообщение о переговорах «Роскосмоса» и американкой компании SpaceX насчет доставки российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) с помощью кораблей Crew Dragon. «Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть», — написал он, комментируя информацию НАСА о ведущихся переговорах.