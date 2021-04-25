Рогозин опроверг сообщение о переговорах «Роскосмоса» и SpaceX

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опроверг сообщение о переговорах госкорпорации и американкой компании SpaceX насчет доставки российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) с помощью кораблей Crew Dragon. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

Рогозин опубликовал новость о том, что «Роскосмос» ведет переговоры о доставке космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon, прокомментировав ее.

«Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть», — написал он.

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24 апреля глава американской компании SpaceX Илон Маск назвал делом чести доставку российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) на Crew Dragon.

Ранее исполняющий обязанности главы НАСА Стив Юрчик в беседе со Spaceflight Now назвал возможные сроки полетов российских космонавтов на американских космических корабля Crew Dragon и Starliner. Согласно Юрчику, речь идет о миссии SpaceX Crew-4, запуск которой состоится не ранее первого квартала 2022 года.

О том, что российский космонавт Сергей Корсаков в ближайшей перспективе может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на Crew Dragon, сообщал в марте «Интерфакс» со ссылкой на главу Центра подготовки космонавтов Павла Власова.