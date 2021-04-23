Россия впервые отказалась от коммерческого запуска спутника

«Роскосмос» впервые отказал заказчику в запуске спутника из-за предельной нагрузки производственных мощностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора организации Дмитрия Рогозина.

«Когда у нас в этом году вдруг появилась возможность запустить еще один космический аппарат, мы впервые за последние годы вынуждены были отказать заказчику, потому что у нас производственные мощности на пределе», — заявил Рогозин.

Отмечается, что в 2021 году для ракет «Союз» намечена активная пусковая программа по контракту с OneWeb. На 26 апреля запланирован пуск с космодрома «Восточный», оттуда же позже пройдет еще два запуска, затем четыре с «Байконура». Единственный коммерческий пуск ракеты «Союз» вне программы пройдет восьмого декабря с космическими туристами на борту.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что первый (базовый) модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году. Создателем нового модуля он назвал Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия», которой поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту.