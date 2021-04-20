Рогозин назвал срок запуска российской орбитальной станции

Первый (базовый) модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году, передает ТАСС заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

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«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе», — написал в Twitter руководитель госкорпорации.

Создателем нового модуля Рогозин назвал Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия», которой «поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту».

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в 2025 году выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. В том же месяце чиновник сказал, что ситуация, связанная со старением конструкций МКС, приобретает катастрофический характер, и Россия не может подвергать риску жизни космонавтов.