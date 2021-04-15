Наука и техника
 
Последние новости
МИД России усомнился в целесообразности применения доллара
В Турции ответили Лаврову насчет продажи беспилотников Украине
Футбольную трансляцию прервали 100 раз в Иране из-за женщины-судьи в шортах
Звезда «Иронии судьбы» отреагировала на идею переснять фильм в Голливуде
Власти Греции назвали два условия допуска российских туристов в апреле
Названо недостающее число привитых для снятия ограничений в Москве
В российском городе появился памятник Чужому
Российский Минфин отреагировал на введение санкций против госдолга
Стало известно о прибытии турецких военных в Донбасс
Новости партнеров
Прослушать новость

Российская многоразовая ракета получит лыжи

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: ФПИ

Многоразовая первая ступень создаваемой в России легкой ракеты «Крыло-СВ» для посадки может получить лыжи, передает РИА Новости заявление руководителя экспериментального конструкторского бюро Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Бориса Сатовского.

«В экстремальном случае мы предполагаем возможность посадки даже на грунтовой аэродром, поэтому шасси будут иметь сменное оборудование: если посадка на бетонную полосу и классный аэродром, то это будут колеса, а если это посадка на грунт, то это будут лыжи», — заверил специалист.

В ноябре 2020 года агентство сообщило, что Конструкторское бюро химического машиностроения имени Алексея Исаева приступило к созданию демонстратора двигателя на криогенных компонентах для ракеты «Крыло-СВ».

Конструктивно «Крыло-СВ» напоминает многоразовую крылатую ракету «Байкал», работы над которой велись в Центре Хруничева. В длину «Крыло-СВ» достигает 6 метров, в диаметре — 0,8 метра. Работы в рамках соответствующего проекта ведутся при поддержке Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Ю.А. Гагарин» пристыковался к МКС
Производитель РД-180 назвал Маска раздражителем
В России начали создание двигателя для многоразовой ракеты-ответа Маску
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 7 февраля
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»

«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»

Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
09:1312 апреля

Солнечный свет оказался защитой от смерти из-за коронавируса

06:5512 апреля

Космонавт усомнился в версии Леонова о причинах гибели Гагарина

06:1412 апреля

Боевые возможности Су-34 расширили

Наука и техника00:01 9 января

Космический рывок

Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
05:2712 апреля

Опубликована инструкция для Юрия Гагарина в космосе

04:0712 апреля

Космонавт раскрыл версию гибели Гагарина

03:0612 апреля

Рогозин предсказал космической отрасли России важные изменения

Наука и техника00:07 4 января

Взрывной год

Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
01:1812 апреля

Российские военные проверили стратегические «глушилки»

01:0412 апреля

Космонавты поздравили россиян с 60-летием полета Гагарина

00:0512 апреля

В США описали войну с Китаем

Россия
Академик РАН заявил о существовании хронической формы COVID-19
«Перед глазами — мутное пятно»
Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
Власти объявили траур после гибели пяти детей в российском частном доме
«Спина растекалась, как мороженое»
Избавить Настю от постоянной боли может срочная операция. Девочке нужна ваша помощь
Ленинградская область стала лучшей по благоустройству
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Сотни тысяч россиян в 1990-х проголосовали за Партию любителей пива. Как это было возможно?
Путин поговорил с Лукашенко
Все материалы
Мир
США продолжат поставлять вооружение Украине
В Сербии запустили производство вакцины «Спутник V»
Байден предложил Путину встретиться «в предстоящие недели»
«Это все мы уже проходили в 1933 году»
Почитание Гитлера, запрещенные песни и поджоги — как живет деревня нацистов в Германии
Меркель и Байден призвали Россию не наращивать войска у границ Украины
Байден предложил Путину встретиться
О чем говорили президенты США и России впервые после обострения в Донбассе
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Профсоюзы предложили замедлить повышение пенсионного возраста
Точка кипения
Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
Россияне смогут переводить деньги за границу по номеру телефона
Удобное время
На рекламном рынке ждут новых сделок M&A
В России выросла популярность магазинов для бедных
Миллиарды для новых владельцев
Территория замороженного ЖК Loft Park готовится к возрождению
МСП Банк нарастил объем поддержки компаний в 2020 году
Все материалы
Силовые структуры
Девушка ударила полицейского пластиковой бутылкой и оказалась под следствием
«Даже в 90-е бандиты себе такого не позволяли»
В Москве впервые за восемь лет убили вора в законе. Почему его называли агентом спецслужб?
В заказе убийства Рыжего заподозрили брата главного вора в законе Азербайджана
Восстановлены события в день убийства вора в законе Альберта Рыжего
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Полицейский застрелил напавшего на него с ножом россиянина
«Он очень умный, очень рассудительный»
Как в Петербурге известный врач 11 лет скрывал жестокое убийство жены
Все материалы
Наука и техника
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
«Мы как никогда близки к концу света»
 
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
По старой памяти
Новая битва Моуринью с МЮ, лондонское дерби и суперматч «Сити» с «Лидсом» — главные интриги тура АПЛ
«Олимпийская сказка, прощай!»
Олимпийскому движению 125 лет: какими были самые скандальные и трагические игры XX века
Кирилл Капризов«Всегда и везде хочу быть первым»
Кирилл Капризов — новая русская звезда НХЛ. Как он стал любимцем Америки?
Все материалы
Культура
Максим Фадеев раскрыл секрет своего экстремального похудения
Хьюстон, у нас Советы
База СССР на Луне, астронавты с автоматами и сбитый Boeing в сериале «Ради всего человечества»
Названы лауреаты премии BAFTA
Карл I и Генриетта Мария Французская«Королева голыми руками разбила окно»
Пьяные вечеринки, скандалы и месть: как английский король Карл I ссорился со своей женой
Сильвестр Сталлоне вступил в частный клуб Трампа
Злобный хитмейкер
Грабежи, наркотики, питбули: неизвестная жизнь умершего от передозировки рэпера DMX
Manizha объяснила свое право называться русской женщиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Россиянам показали порно в общественном туалете
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
Популярный блогер умер в 24 года
Дичь какая
Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
В Кремле прокомментировали обыски и задержания в студенческом журнале DOXA
«Я рад, когда надо мной смеются»
Он дружит со звездами и хранит тайны президентов. Как Дмитрий Гордон стал мемом в России?
Ургант высмеял появление Бузовой в жюри КВН
Все материалы
Ценности
Русскую мошенницу оставят в тюрьме США из-за ее гордости за свои преступления
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Розыгрыш фанатки брендов с помощью мусорного ведра рассмешил пользователей сети
Король-многоженец
Как африканский правитель набирает гарем и скупает самолеты, пока его народ страдает от нищеты
Модель покормила ребенка грудью на камеру и дала отпор оскорбившим ее мужчинам
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Блогерша испробовала накладные ногти на собаке и вывела из себя подписчиков
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Принц в тени
Умер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»
Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Каждый житель чувствует себя морским волком»
История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
Все материалы
Suzuki раскрыла планы на российский рынок в 2021 году
Электрические Audi стали доступнее: представлены Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron
Изучаем первые серийные Audi на фольксвагеновской платформе MEB
Китайская Xpeng представила первый массовый автомобиль с лидаром
Audi e-tron Sportback
Новый вариант электрокара Audi как повод познакомиться с ним получше
В России начались продажи нового Audi A3
Чего ждать от нового главного дизайнера Lada и Dacia?
6 важных тезисов о разработке автомобилей от Алехандро Месонеро-Романоса
Появились новые подробности о Toyota Land Cruiser 300
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы