Ракета «Союз» с британскими спутниками стартовала с Восточного

Ракета «Союз-2.1б» c 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Трансляция запуска была проведена «Роскосмосом» на YouTube-канале организации.

Ракета вывела разгонный блок «Фрегат» на суборбитальную траекторию, который доставит спутники на орбиты высотой около 450 километров. Для того, чтобы вывести все спутники в расчетные точки, «Фрегату» понадобится ва включения двигателя. Аппараты будут отделяться группами, всего состоится девять отделений.

Ранее «Роскосмос» впервые отказал заказчику в запуске спутника из-за предельной нагрузки производственных мощностей, заявил генеральный директор организации Дмитрий Рогозин. Единственный коммерческий пуск ракеты «Союз» вне программы пройдет восьмого декабря с космическими туристами на борту.

Первый в 2021 году старт «Союза-2.1б» с 36 британскими спутниками был произведен 25 марта. Ракета была запущена в 05:47 по московскому времени. Через десять минут, в 05:57 по московскому времени разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты и вышел на суборбитальную траекторию.