«Союз-2» с британскими спутниками стартовал с Восточного

Ракета-носитель «Союз-2» с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Трансляция пуска ведется YouTube-канале «Роскосмоса».

Ракета была запущена в 05:47 по московскому времени. Через десять минут, в 05:57 по московскому времени разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты и вышел на суборбитальную траекторию.

Отмечается, что этот пуск стал пятым в нынешнем году. По словам генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, всего в 2021 году планируется провести 29 космических стартов.

22 марта с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 спутниками из 18 стран. Изначально пуск планировалось провести в субботу, 20 марта, однако его отложили на двое суток. По данным источника РИА Новости причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторной проверки систем ракеты.