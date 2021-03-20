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В «Роскосмосе» назвали новую дату пуска «Союза»

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Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» перенесен на понедельник, 22 марта. Новую дату в беседе с ТАСС назвал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Пуск перенесен на понедельник», — уточнил он.

Он добавил, что перенести пуск пришлось из-за проблем с наземным оборудованием. В настоящий момент неполадки уже устранены.

Изначально пуск «Союза-2.1а» с южнокорейским спутником CAS500-1 и еще 37 космическими аппаратами с космодрома Байконур был запланирован на 20 марта. Сообщалось, что ракета-носитель впервые в летной истории сменит дизайн. Она будет окрашена в новые цвета: белый и синий. Обычные цвета «Союза» — белый, серый и оранжевый.

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