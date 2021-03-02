США создадут конкурента российского «Союза»

Rocket Lab создаст многоразовую среднюю ракету Neutron, предназначенную для запуска на низкую околоземную орбиту около 8 тонн полезной нагрузки, сообщает американская компания. ТАСС отмечает, что планируемый носитель имеет ту же грузоподъемность, что и российский одноразовый «Союз-2.1б».

Длина двухступенчатой ракеты Neutron составит 30 метров, диаметр ее головного обтекателя — 4,5 метра. К Луне потенциальный конкурент «Союз-2.1б» сможет, по заверениям Rocket Lab, доставить до 2 тонн, к Венере и Марсу — до 1,5 тонны. Многоразовые технологии в Neutron планируется реализовать посредством посадки ее первой ступени на платформу в океане.

Запуск носителя должен осуществляться с космодрома Уоллопс (Вирджиния). Первый старт Neutron намечен на 2024 год, К этому же сроку должна быть готова и соответствующая пусковая площадка на космодроме. В настоящее время Rocket Lab ищет место для строительства завода для производства Neutron.

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В феврале гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил о задержке разработки средней многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Руководитель отметил, что эскизное проектирование данного носителя, который должен работать на топливной паре кислород — метан, завершено примерно на 95 процентов.

В ноябре 2020 года вторая компания в мире после SpaceX, американская Rocket Lab, впервые успешно сохранила первую ступень ракеты после пуска.

В настоящее время Rocket Lab располагает одноразовой сверхлегкой ракетой Electron, способной запускать на низкую околоземную орбиту до 225 килограммов полезной нагрузки. Носитель создан с использованием композитных материалов и технологии трехмерной печати, что позволяет оперативно производить и запускать его. В год Rocket Lab планирует проводить до 50 стартов носителя. Стоимость пуска ракеты не превышает 6,6 миллиона долларов.