Пуск «Союза» с Байконура перенесли

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома отложен. Об этом сообщает РИА Новости.

Старт перенесли на воскресенье, 21 марта. Как рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, перед пуском был зафиксирован скачок напряжения, в этой связи было принято решение не рисковать.

Пуск «Союза-2.1а» с южнокорейским спутником CAS500-1 и еще 37 космическими аппаратами с космодрома Байконур был запланирован на 20 марта. Сообщалось, что ракета-носитель впервые в летной истории сменит дизайн. Она будет окрашена в новые цвета: белый и синий. Он уточнил, что белым носитель выглядит при запуске от инея, который покрывает баки жидкого кислорода. Обычные цвета «Союза» — белый, серый и оранжевый.